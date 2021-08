Lammers-Verona ancora non si sblocca. Gli aggiornamenti

L'attaccante deve chiarirsi con l'Atalanta

Non si sblocca la trattativa per portare Sam Lammers al Verona, e con ogni probabilità, dalle ultime notizie, non si sbloccherà nemmeno nella giornata di oggi, anche se tutto nel mercato è imprevedibile.

Filtra comunque ottimismo per l'approdo in gialloblù del calciatore, che ha chiaramente espresso la volontà di giocare nell'Hellas. Lammers si sta confrontando con l'Atalanta, che vorrebbe invece, dato l'accordo già trovato col Genoa, che l'olandese si sistemasse in rossoblù. (A.S.)