Lancio di un seggiolino, petardi e fumogeni al Bentegodi: Genoa multato

Il Giudice Sportivo ha comminato una "Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere infine, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore limitrofo in quel momento privo di spettatori; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".