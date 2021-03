Lasagna: “Gol, quanto ti ho cercato! Noi in campo sempre per vincere”

L'attaccante: "Mi trovo bene nel sistema di gioco di Juric"

"Se sono soddisfatto per il primo gol con il Verona? L'ho cercato tanto e sono contento perché è arrivato insieme a un'ottima prestazione di squadra. Oggi volevamo tornare a vincere dopo la buona gara contro la Juventus e siamo felici di aver ottenuto un risultato così importante. La filosofia di gioco del mister? Il suo calcio si basa sul pressing e sull'intensità e noi cerchiamo di mettere in campo i suoi dettami per tutta la durata della partita. Personalmente mi sto trovando molto bene all'interno di questo sistema di gioco. Le parole del mister sulla somiglianza tra me e Milito? È un onore per me essere paragonato ad un campione di questo calibro. Io devo ancora lavorare tanto perché so che posso migliorare. Come affronteremo le prossime partite? Noi scendiamo in campo sempre per provare a vincere. È questo il nostro obiettivo".