Lasagna, il recupero è più vicino (ma col Sassuolo non ci sarà)

L'attaccante salterà la prima di campionato ma è in netta ripresa

Lasagna si è infortunato a Mezzano, in ritiro, ed è stato sottoposto a intervento in artroscopia il 21 luglio.

Lasagna naturalmente non sarà disponibile con il Catanzaro in Coppa Italia e non potrà esserlo neppure al debutto in campionato con il Sassuolo il 21 agosto.