Lasagna, inizia il recupero

L'attaccante è tornato in ritiro a Primiero, via alla riabilitazione

L'attaccante è arrivato nelle scorse ore a Primiero San Martino di Castrozza, riaggregandosi alla squadra in ritiro.

Per Lasagna sono previste quattro settimane per completare la riabilitazione e tornare disponibile.

Difficilissimo che possa esserci già per il debutto in campionato con il Sassuolo, se ne parlerà per il turno successivo con l'Inter o, più facilmente, dopo la prima sosta della Serie A, a inizio settembre.