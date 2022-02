Lasagna: “La voglia di vincere è stata la chiave. Il pubblico per noi è un uomo in più”

L'attaccante: "A Firenze ci giocheremo le nostre carte"

"Ci tenevamo molto a raggiungere i 40 punti - dice l'attaccante - e soprattutto a farlo in casa, davanti a questo pubblico magnifico che è come un uomo in più per noi. Sapevamo che erano tre punti fondamentali e si è vista tutta la nostra voglia di conquistarli".