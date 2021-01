Lasagna, l’allenatore ai tempi del Cerea: “Campione d’umiltà, ha stupito tutti”

Facci: "Lo spostai da ala a punta. Grande costanza, così è arrivato in alto"

Dice: "Ha stupito tutti. Io ho avuto la fortuna di metterlo in campo, perché prima giocava poco. Presi la squadra a gennaio. Lo spostai per esigenze tattiche dal ruolo di ala sinistra a quello di punta. Segnò subito tanto. Cosa mi ha colpito in lui? La straordinaria umiltà. Quando arrivavo al campo lui già c’era. Proprio questa costanza gli ha consentito di guadagnarsi i traguardi che ha raggiunto. Se li è meritati".