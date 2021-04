Lasagna: “Volevamo vincere a tutti i costi”

Il centravanti: "Dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità"

Così l'attaccante, al suo secondo gol in maglia gialloblu: "Volevamo vincere a tutti i costi, eravamo reduci da tre risultati negativi e oggi l'obiettivo erano solo i tre punti. Abbiamo lavorato duramente in queste settimane e quindi vincere con questa grande prestazione di squadra ci carica molto. Se è stata una gara combattuta? Il Cagliari ha avuto qualche occasione e forse noi avremmo potuto chiudere il match prima, ma ciò che conta è aver raggiunto la vittoria".

Prosegue: "Il mio gol allo scadere? Mi è arrivato il pallone e ho avuto la lucidità di guardare il portiere nonostante la stanchezza. Sono molto contento per il gol e soprattutto per come abbiamo reagito da squadra. Che finale di stagione sarà? Dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità, cercheremo di giocare sempre con intensità come oggi, con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà tutte le squadre che incontreremo".