Ritorno dei quarti di finale di Europa League per i nerazzurri

Appuntamento di rilievo questa sera per l'Atalanta, che affronta a Bergamo il Lipsia dopo l'1 a 1 dell'andata dei quarti di finale. In palio la semifinale di Europa League. I nerazzurri, poi, avranno tre giorni per prepararsi alla sfida interna col Verona, lunedì di Pasquetta prossimo alle 21 al Gewiss Stadium.