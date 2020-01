Vittoria clamorosa dell’Atalanta questa sera sul campo del Torino. La squadra di Gasperini ha annientato per 0-7 l’avversario, dominando dal primo all’ultimo minuto. In rete Ilicic con una tripletta, Muriel con una doppietta nel finale, Gonses e Zapata. Il Torino ha concluso la gara in nove uomini, dopo le espulsioni di Izzo al 76′ e di Lukic all’89’. Al Grande Torino contestazione dei tifosi durante e dopo la gara.