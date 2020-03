L’Atalanta polverizza il Lecce, 2-7 al Via del Mare

Il Lecce viene polverizzato dall’Atalanta per 2-7 nell’unica gara delle 15 di serie A. Impressionante la squadra di Gasperini, che con oggi è andata a segno 70 volte in campionato in 25 partite. Finito il primo tempo sul 2-2 con l’autorete di Donati, il gol di Zapata e il recupero del Lecce con Saponara e Donati, questa volta nella porta giusta, l’Atalanta esplode il suo ciclone nella ripresa dove vanno a segno Ilicic, due volte Zapata, Muriel e Malinovskiy nel recupero per il 2-7 finale.