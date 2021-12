L’Atalanta prova a spostare la partita con il Verona, no della Lega

L'incontro resta fissato per domenica alle 15

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta ha provato a chiedere di spostare l'incontro di domenica contro l'Hellas Verona. La Lega ha rifiutato: l'incontro resta in programma alle 15 di domenica 12 dicembre.

"La Dea, vinta la battaglia per l’orario, si è rassegnata a perdere quasi 24 ore di riposo in vista della gara di campionato di domenica: c’è già stato un contatto fra club nerazzurro e Lega Calcio e Verona-Atalanta resta fissata per le 15, in coerenza con quanto già successo per partite di squadre impegnate il giovedì in Europa League”.