L’Atalanta su Hien, previsto un incontro col Verona

È già tempo di mercato dopo lo spareggio che ha regalato la salvezza al Verona. Sky riporta che l'Atalanta è interessata a Isak Hien , uno dei migliori talenti gialloblù, acquistato la scorsa estate dal Djugardens per circa cinque milioni di euro.

Subito messosi in mostra, il difensore svedese, che ha firmato con l'Hellas fino al 2026, è diventato il perno della difesa e sarà un nome caldo per il calciomercato. L'Atalanta è la prima interessata, le dirigenze si incontreranno per parlare di una possibile trattativa.