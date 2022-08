L’avversario di Coppa, il Bari. Di Gennaro: “Squadra già in forma”

Il doppio ex: "Sarà un test importante per la squadra di Mignani"

Antonio Di Gennaro, doppio ex, parlando al Nuovo Quotidiano di Puglia, commenta la sfida: “Sarà una bella sensazione, un incrocio bello a livello personale perché in campo ci sarà gran parte della mia carriera” ha affermato. “Ho visto un Bari già abbastanza in forma, una squadra che adesso va ad affrontare un Verona rinnovato, con tanti giocatori venduti e con un nuovo allenatore, ma pur sempre di una categoria superiore. Sarà importante giocare con la mentalità richiesta da Mignani, quella volenterosa di mettere in difficoltà chiunque. Sarà un test importante in vista dell’esordio in campionato a Parma”.