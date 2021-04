Lazio, con Farris in panchina nessuna sconfitta

Con il tecnico in seconda 4 vittorie e 3 pareggi per i biancocelesti

Il tecnico in seconda sembrerebbe essere una sorta di talismano per la squadra. Subentrato a Inzaghi in corsa in altre sette occasioni, Farris non ha mai visto la sconfitta registrando ben 4 vittorie e 3 pareggi. Si ricordano, infatti: Lazio 2-0 Inter (1 maggio 2016), Lazio 2-1 Atalanta (15 gennaio 2017), Genoa 2-2 Lazio (15 aprile 2017), Atalanta 3-3 Lazio (17 dicembre 2017), Fiorentina 3-4 Lazio (18 aprile 2018), Lazio 1-1 Milan (25 novembre 2018) e infine Lazio-Inter vinta ai rigori (31 gennaio 2019).