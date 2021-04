Lazio, Farris: “Da Verona passa la nostra rincorsa Champions”

Il vice di Inzaghi: "Andremo in campo per lottare, contro una squadra forte"

"È stata una settimana particolare per la positività di mister Inzaghi, ma conta che lui e la sua famiglia stiano bene e così è. Simone grazie alla tecnologia ha interagito con noi e la squadra. Ha seguito gli allenamenti in ogni momento, è mancata solo la presenza fisica non il carisma. La squadra ha risposto in maniera ottimale. Il Verona è una squadra forte che conosciamo, gioca bene e ha concetti ben chiari. Fa dell’intensità una delle armi principali. Dovremo contrastarli e mettere in campo tanta voglia. Non dovremo essere da meno, andremo in campo per lottare perché da questa partita passa gran parte della nostra rincorsa Champions.