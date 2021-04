Lazio, Farris: “Vittoria col cuore. Immobile sfortunato”

Il vice di Inzaghi: "Abbiamo contenuto il Verona e colpito con un episodio cercato"

"Abbiamo creato diverse occasioni per vincere questa partita. Siamo stati disposti a soffrire e a limitare le ripartenze del Verona. Abbiamo vinto col carattere, con grinta e col cuore. Ci abbiamo creduto fino alla fine contro una squadra fisica, intensa. Il Verona è un bell'avversario, che non te la regala, li abbiamo contenuti e siamo andati alla ricerca dell'episodio, che è arrivato. Mister Inzaghi è stato vicino al gruppo in settimana anche se non fisicamente. Immobile segna poco? Non è fortunato, ha preso il palo. Ha ritrovato la sua "gamba". Nello spogliatoio è importantissimo e i suoi gol ci serviranno nella battaglia finale per la Champions. La sbracciata di Caicedo in occasione del gol annullato? Chiffi ha lasciato molto giocare durante tutta la gara. Rivedendola, la sbracciata c'è ma nella linea tenuta dall'arbitro poteva anche non essere fischiata".