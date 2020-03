Lazio, il portavoce: “C’è chi vuole annullare il campionato per pensare solo alla Champions”

Duro attacco del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, in un commento pubblicato sul proprio blog personale.

Scrive Diaconale: “Il legittimo interesse della Lazio a finire regolarmente il campionato non nasce dalla pretesa di vincere lo scudetto a tavolino, ma solo dalla speranza di poterlo conquistare sul campo. Questo interesse ha la stessa legittimità di quello di chi vorrebbe annullare il campionato in corso per avere lo scudetto d’ufficio e potersi dedicare solo alla Champions o per evitare una rovinosa retrocessione“.

Diaconale critica anche il ministro allo sport, Vincenzo Spadafora: “Non conosce il ruolo del calcio nell’economia e nell’immaginario collettivo del Paese“.