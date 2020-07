Lazio, Inzaghi “Col Verona partita impegnativa ma vogliamo dare il meglio”

Simone Inzaghi parla sui canali ufficiali della Lazio in vista della gara di domani contro il Verona. “Sappiamo – dice l’allenatore – che avremo una partita impegnativa contro un avversario che ha fatto molto bene. Cercheremo di fare un’ottima partita indipendentemente dalla classifica e dagli avversario. Abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions ma nelle ultime tre gare vogliamo giocare al meglio. La formazione? Vedremo la condizione dei ragazzi e chi potrà essere recuperato. Ho qualche decisione ancora da prendere. Cataldi, Vavro, Acerbi e Marusic probabilmente verranno con noi ma non sono al massimo e decideremo solo domani se utilizzarli. In più c’è Lazzari squalificato e Lulic, Radu e Leiva che non ci potranno dare più una mano”.