20 milioni di euro, più una contropartita tecnica, è l’offerta di Lotito per il cartellino di Marash Kumbulla. Una soluzione che non soddisfa il Verona, che valuta il difensore circa 30 milioni di euro. C’è ancora distanza, riporta Sky, tra le parti e per concludere l’affare servirà un deciso rilancio da parte del club biancoceleste.

Tutto rimane fermo, dunque, al momento. L’Inter, inoltre, sembra defilarsi dalla trattativa