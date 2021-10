Lazio, pari contro il Marsiglia in Europa League

I biancocelesti non vanno oltre lo 0 a 0

Reti bianche allo Stadio Olimpico dove la Lazio non va oltre lo 0-0 con l' Olimpique Marsiglia nel terzo incontro stagionale di Europa League.

Tante le occasioni, il primo tempo è giocato meglio dagli ospiti che vanno vicini al vantaggio. Mentre nella ripresa sale in cattedra la Lazio, che nonostante le chance non riesce a trovare la via del gol.