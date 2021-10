Lazio, per il Verona convocato Floriani Mussolini, pronipote del duce

Il giovane partirà con la prima squadra date le assenze in difesa

Maurizio Sarri premia il 2003 Romano Floriani Mussolini, difensore centrale che a febbraio era passato nella formazione Primavera, con la prima convocazione in prima squadra. Non è ancora ufficiale ma date le assenze di Acerbi e Luiz Felipe, domani in panchina ci sarà anche il giovane, che è pronipote del duce e terzogenito di Alessandra, l'ex europarlamentare. Curiosità: Floriani Mussolini avrà il numero 44 e sulla sua maglia comparirà solo il cognome del padre.