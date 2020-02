Lazio, situazione indisponibili: ancora out Correa, da valutare Luiz Felipe

In vista del recupero di campionato di domani sera contro il Verona, la Lazio deve fare i conti con alcuni indisponibili.

Ieri ci sono state delle visite di controllo per Danilo Cataldi e Joaquin Correa. Il centrocampista ha riportato una lesione in Coppa Italia contro la Cremonese e potrebbe rientrare verso la fine della settimana. L’argentino, invece, non ha ancora recuperato da un fastidio al polpaccio accusato nel derby e con ogni probabilità rimarrà a riposo anche con l’Hellas.

Infine c’è Luiz Felipe, ancora alle prese con un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare gli ultimi allenamenti. Oggi per lui sono previsti dei test per capire la reale entità della situazione.