Lazio, tre giocatori ancora indisponibili

I biancocelesti riprendono gli allenamenti in vista della trasferta a Verona

Riprendono gli allenamenti della Lazio in preparazione alla sfida fuori casa di domenica contro il Verona.

In tre mancano all'appello: Luiz Felipe, che continua con sedute differenziate, Patric alle prese con alcuni problemi alla schiena e Luis Alberto, che sta recuperando dalla distorsione alla caviglia rimediata lo scorso mercoledì e rimane in forse per la gara col Verona di domenica.