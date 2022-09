Lazio-Verona, Cioffi: “Finalmente ho tutti a disposizione. A Roma servirà coraggio”

"La Lazio in Coppa? Grande onore a lei ma ho visto un Feyenoord totalmente disconnesso. Diciamo che la gara si è messa in discesa e hanno fatto un allenamento.

Doig può fare il terzo di sinistra ma credo che oggi sia prematuro e gli vada lasciata la sua "strabordanza" sulla fascia, dietro ci sono dinamiche diverse. Dobbiamo migliorare molto con la consapevolezza che quello che abbiamo fatto in tre settimane è stato un grande sforzo. Lasagna? Credo in lui come nella squadra in generale. Ogni giocatore ha il tempo a scadenza per dimostrare il suo valore. A Verona non ha mai giocato nel suo ruolo. Può essere più preciso ma sono convinto che ce la farà.