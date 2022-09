Lazio-Verona, Cioffi: “Il 2 a 0 è troppo pesante, Lasagna deve migliorare. Episodio da rigore per noi”

Gabriele Cioffi commenta in conferenza stampa la sconfitta per 2-0 del Verona all'Olimpico con la Lazio.

"Nessuno è mai soddisfatto quando perde - dice l'allenatore dei gialloblù - nel primo tempo abbiamo cercato la profondità troppo e troppo velocemente, mettendoci in difficoltà da soli. Il 2-0 è un risultato un po’ pesante, faccio fatica a digerirlo. Abbiamo fatto cross sporchi, con il timer sbagliato. Ci manca imprevedibilità, la ritroveremo recuperando alcuni giocatori, ad esempio Verdi. Lasagna ? Lui deve essere più bravo e noi dobbiamo essere più bravi a giocare per lui. Montipò? È stato bravo, ha fatto 6-7 interventi importanti.

Veloso? Non so cosa sia stato ma ha avuto problemi di stomaco. Fino a quel momento aveva fatto quello che gli avevo chiesto, sono contento anche di Tameze, che è entrato con l’atteggiamento giustissimo.

Doig? Il cliente che aveva non era facile, Lazzari va via a trequarti degli avversari in A e quest’oggi non l’ho mai visto in difficoltà”.