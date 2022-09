Lazio-Verona, Hellas in campo alle 18

I gialloblù cercano il terzo risultato utile consecutivo in trasferta. Arbitra Irrati

Verona in campo oggi con la Lazio.

Il via alla gara è fissato alle 18.

Gabriele Cioffi cerca il terzo risultato utile consecutivo in trasferta, dopo i pareggi con Bologna ed Empoli. La Lazio di Maurizio Sarri ha vinto giovedì in Europa League col Feyenoord, superato per 4-2 a Roma.