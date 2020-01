Lazio-Verona, i biglietti

In riferimento alla partita Lazio-Hellas Verona, recupero della 17a giornata della Serie A TIM 2019/20 in programma mercoledì 5 febbraio (ore 20.45) allo stadio ‘Olimpico’ di Roma, la società biancoceleste ha comunicato le seguenti modalità di prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti.

PUNTI VENDITA

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti (capienza 5.785 posti) è iniziata e terminerà alle ore 19 di martedì 4 febbraio. I tagliandi saranno disponibili presso i punti vendita su tutta la rete nazionale della Listicket, tramite il servizio eticketing (CLICCA QUI).

PREZZO DEI BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Il costo di un singolo tagliando intero è di 14€ più diritti di prevendita.

– Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità.

– I tagliandi ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.

– Per ogni richiedente è consentita la vendita massima di 4 biglietti.

fonte: hellasverona.it