Lazio-Verona, i convocati gialloblù. Out Duda, Frese e Suslov

I giocatori chiamati per la partita dell'Olimpico

Redazione Hellas1903 15 settembre 2024 (modifica il 15 settembre 2024 | 20:39)

Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Lazio-Hellas Verona, match valido per la 4a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, lunedì 16 settembre alle ore 20.45, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

#LAZIOVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

4 Daniliuc

5 Faraoni

6 Belahyane

7 Lambourde

8 Lazovic

9 Sarr

11 Tengstedt

12 Bradaric

14 Livramento

15 Okou

17 Sishuba

18 Harroui

20 Kastanos

21 Dani Silva

22 Berardi

23 Magnani

27 Dawidowicz

29 F. Alidou

34 Perilli

35 D. Mosquera

38 Tchatchoua

42 Coppola

72 Ajayi

80 Cisse

87 Ghilardi

I calciatori Ondrej Duda e Tomas Suslov non saranno a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona in seguito a problemi muscolari riscontrati con la Nazionale slovacca.

Il calciatore Martin Frese non sarà a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona in seguito a un sovraccarico al ginocchio.

Il calciatore Suat Serdar non sarà a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona per continuare il suo programma fisioterapico di recupero.