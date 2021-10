Lazio, Zaccagni ko salta il Verona

Distorsione al ginocchio per l'ex gialloblù

Niente ritorno da ex per Mattia Zaccagni. Il centrocampista non sarà tra i convocati della Lazio per la sfida al Verona di domani. La società biancoceleste ha infatti comunicato che "il calciatore durante l’incontro Lazio - O. Marsiglia ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio dx. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".