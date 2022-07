Lazovic: “Anni bellissimi col Verona, avanti così”

Come prepari il prossimo campionato e il Mondiale? "Il prossimo sarà un campionato particolare. Spero di giocare anche il Mondiale, ma al momento non guardo così lontano. Cerco di preparami al meglio per l'inizio della Serie A e poi dopo penserò al resto".

Può essere l'anno del tuo connazionale Ivan Ilic? "Sì, può essere la sua stagione migliore anche perché sarà la terza per lui in Serie A".

La partita con l'Hellas Verona che ricordo con più piacere? "Ricordo con particolare piacere, in generale, il primo anno a Verona. Tutti ci davano per retrocessi in Serie B, e noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Poi, anno per anno, ci siamo confermati a quel livello, e anche nella prossima stagione dovremo ripeterci in questo senso. Dobbiamo guardare al presente e a raggiungere la salvezza col nuovo mister".