Non buone notizie da Belgrado per l’Hellas. Al 27′ del primo tempo della gara di Nation League tra Serbia e Turchia, infatti, Darko Lazovic è stato costretto ad uscire dopo uno scontro di gioco in cui un avversario gli è caduto sulla gamba.

Dopo una prima valutazione dei medici della nazionale serba pare che l’esterno abbia subito solo una contusione al ginocchio, ma saranno necessari ulteriori accertamenti.