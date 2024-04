Lazovic: “Dopo un brutto primo tempo abbiamo dimostrato carattere, punto importante”

"Oggi abbiamo fatto due partite diverse: un brutto primo tempo dove eravamo confusi ed è andata anche bene aver preso solo due gol, poi nel secondo tempo siamo entrati in campo in maniera completamente diversa e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Questo punto vale tanto perché abbiamo dimostrato il carattere e di non mollare mai. Sono qui da 5 anni e cerco di essere un esempio per gli altri, di dimostrare di meritare questa maglia e di provare a portare l'Hellas all'obbiettivo, che è quello di salvarsi. I cambi di gennaio? Non è stato facile, soprattutto per il mister, la rosa ha valore e speriamo di salvarci. Questa sera è stata una piccola impresa, soprattutto dopo il primo tempo che avevamo fatto. Ma da domani dobbiamo pensare a sabato quando affronteremo l'Udinese".