Lazovic: “Due grandi stagioni con il Verona, ora ripetiamoci”

L'ala del Verona: "Gruppo che merita di fare buoni risultati, seguiamo Di Francesco"

L'ala gialloblù dice: "Ci stiamo preparando bene in vista del prossimo campionato, seguendo le indicazioni di un nuovo allenatore. Voglio fare il meglio e aiutare la squadra. Veniamo da due belle stagioni e cercheremo di ripeterci, sapendo che non è mai facile riuscirci ma è quanto puntiamo a fare".

Prosegue Lazovic: "Per me è il terzo anno qua. Ho rinnovato fino al 2024 con il Verona. Per me stare a lungo in una buona società è molto importante, è già accaduto alla Stella Rossa e al Genoa. Sul piano del gioco, dobbiamo essere disponibili a fare quello che ci chiede Eusebio Di Francesco, il passato è il passato, dobbiamo guardare avanti".