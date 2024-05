Lazovic: “Fatto un altro miracolo sportivo grazie al lavoro di tutti”

Il capitano del Verona: "I tifosi ci hanno sostenuto sempre, anche nei momenti di difficoltà non ci hanno mai contestato"

Com'è stata la stagione? Lo sapete bene anche voi, abbiamo iniziato bene poi tante sconfitte e cambiamenti a gennaio, i giocatori che sono arrivati ci hanno dato una grossa mano dimostrando di poter giocare in Serie A. Sono contento, è il mio quinto anno qua e abbiamo fatto un altro miracolo sportivo".

Da capitano cosa ho detto alla squadra? Non sono uno che parla tanto fuori, parlo in campo con gli atteggiamenti e poi ci sono tanti altri giocatori bravi in questo".