Lazovic: “Grazie a tutti. Verona, torno presto!”

“Grazie per tutto l’affetto e il calore che mi state dimostrando. Uno stimolo in più, per me, per tornare il prima possibile in campo con il mio Verona. A presto!”.

Questo il messaggio inviato da Darko Lazovic e rivolto a tutto l’ambiente gialloblù dopo che l’ala ha ricevuto la notizia della positività al Covid-19.

Il riscontro del contagio per Lazovic è arrivato in seguito ai controlli che hanno preceduto la partita in programma oggi tra la Serbia e la Russia, valida per la Nations League.