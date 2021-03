Lazovic: “Il Milan ha giocato meglio e ha meritato di vincere”

Il centrocampista: "Pensiamo a riprenderci già col Sassuolo"

"È stata per noi una partita molto difficile - dichiara il centrocampista - loro hanno giocato meglio e si sono meritati la vittoria. Stanchi? Non lo so, ci stiamo allenati bene e il fisico non ci manca. Loro l'hanno preparata bene, hanno giocato bene. Potevamo fare meglio, ma abbiamo dato il massimo. Abbiamo provato fino alla fine a riaprirla ma purtroppo non ci siamo riusciti. Speriamo già di riprenderci col Sassuolo".