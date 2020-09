La speranza del Verona è quella di poter recuperare Darko Lazovic per la seconda giornata di campionato.

Occorrerà valutare il quadro clinico giorno per giorno, di sicuro l’ala gialloblù non ci sarà all’esordio della Serie A con la Roma, ma per la gara con l’Udinese, in programma il 27 settembre al Bentegodi, non è da escludere un suo rientro.

Nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara.