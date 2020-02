Lazovic: “L’importante era prendere almeno un punto”

Darko Lazovic ha parlato dopo la partita giocata contro l’Udinese. Queste le parole del centrocampista dell’Hellas:

“Abbiamo conquistato un grande punto a Udine. Abbiamo provato in tutti i modi a vincere, ma l’importante è anche non aver perso. Sicuramente è un punto importante, il nono risultato utile consecutivo ci deve dare la forza di andare avanti e centrare la salvezza. Adesso dobbiamo pensare al Cagliari, che è una grande squadra e sta facendo un ottimo campionato. Dobbiamo essere bravi a portare a casa punti anche con loro. Si è alzata la quota salvezza e quindi noi dobbiamo guardare a quello e non tanto avanti. Partita dopo partita dobbiamo rimanere umili e pensare a raggiungere il nostro obiettivo. Finché non ci salviamo non parliamo di altre cose”.