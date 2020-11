Lazovic, niente paura: con la Serbia solamente una botta alla mano

Il suo infortunio durante Ungheria-Serbia ha suscitato preoccupazione.

Darko Lazovic, infatti, ha dovuto uscire al 12′ del secondo tempo della gara di Nations League disputata ieri.

Il problema, tuttavia, pare essere già rientrato. Lazovic ha riportato una semplice contusione a un mano, senza ulteriori complicazioni.

La situazione verrà verificata in modo dettagliato nelle prossime ore, ma non è il dubbio, al momento, la disponibilità di Lazovic per la partita del Verona con il Sassuolo, domenica alle 15 al Bentegodi.