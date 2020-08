Lazovic: “Proviamo a ripeterci. Orgoglioso del ritorno in nazionale”

Darko Lazovic, ala del Verona, ha parlato ai microfoni di Hellas Verona Channel.

Appena chiamato di nuovo dalla Serbia, Lazovic dice: “Il mio ritorno in Nazionale? Sono ovviamente molto contento, avere l’onore di giocare per il proprio Paese è l’obiettivo di qualsiasi calciatore. Sfrutterò al massimo la settimana che passerò qui a Santa Cristina con l’Hellas per farmi trovare pronto anche per la Serbia, oltre che preparare una stagione che, mi auguro, possa essere bella quanto la scorsa. A livello personale non posso che essere felice della mia ultima annata, ma il merito del mio rendimento è da condividere con tutta la squadra, e stiamo già pensando al futuro.

Continua Lazovic: “Il ritiro di Santa Cristina? Mi sembra l’ideale per prepararci al meglio, il campo è molto bello, dobbiamo solo lavorare giorno dopo giorno seguendo le indicazioni del mister per arrivare pronti alla Serie A. Ripetersi non sarà facile, alcuni elementi sono andati via, ma una spina dorsale è rimasta e ce la metteremo tutta”.