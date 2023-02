Lazovic: “Punto fondamentale come la prossima gara con la Salernitana”

Darko Lazovic, intervistato da Dazn a fine gara, commenta l'1-1 del Verona con la Lazio. "Abbiamo giocato contro una grande squadra come la Lazio che nel primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, ma nella ripresa siamo usciti e potevamo anche fare il secondo gol. Dobbiamo essere umili e continuare così, la strada è lunga, mancano tante partite. Dobbiamo pensare gara per gara, ci stiamo avvicinando alle squadre che stanno sopra di noi. Ora avremo la partita con la Salernitana, fondamentale per noi.