Lazovic sempre in dubbio, recupero incerto per il Milan

Il recupero di Darko Lazovic in tempo per la partita del Verona col Milan è sempre in dubbio.

Il rientro dell'ala serba è in forte dubbio. Lazovic, out per l'infortunio muscolare riportato con l'Atalanta, ha saltato la gara dell'Hellas con l'Empoli e la sua presenza è a rischio anche per quella di domenica a San Siro.