Lazovic: “Siamo arrabbiati. Testa al Lecce, dobbiamo svoltare”

Il giocatore gialloblù: "Noi i primi responsabili, non bisogna abbattersi. Abbiamo i mezzi per risalire"

Ha detto: "Non è un bel momento, ovviamente. A maggior ragione perché l’inizio di campionato era stato molto promettente, con le due vittorie con l’Empoli e la Roma in avvio. La Serie A, tuttavia, la conosciamo bene, che c’era parecchio da fare. Sapevamo che sarebbe stata dura, comunque. Certo, c’è da cambiare marcia. Dobbiamo sbloccarci sul piano mentale. La testa è rivolta alla partita con il Lecce. Da troppo tempo mancano i tre punti, e questo è un aspetto che si fa sentire. Ma la squadra c’è, abbiamo i mezzi e le qualità. Non bisogna abbattersi, ma lavorare sul campo, in allenamento. Dare la svolta spetta a noi”.