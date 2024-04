Lazovic: “Vincere così è ancora più bello. Gran lavoro di Baroni”

Il serbo: "A gennaio non è stato facile nemmeno per me"

21 aprile

Darko Lazovic commenta ai microfoni di Dazn la vittoria per 1-0 sull'Udinese.

"È una vittoria che pesa tantissimo, era uno scontro diretto e vincere così è ancora più bello, ma mancano ancora cinque partite, non abbiamo fatto ancora niente e dobbiamo prepararci per quelle che mancano.

Cosa sta dando in più Baroni? Lui si lamenta poco davanti alle telecamere, a gennaio quando sono andati via tanti giocatori non era facile ma ci ha creduto sempre. Si è messo in gioco e anche con giocatori che non conosceva sta facendo un gran lavoro.

C'è stata la tentazione di andarsene a gennaio? Sicuramente anche per me non era facile, questa era la scelta della società. Io sono qua da tanti anni, ho cercato di restare positivo e di essere di esempio ai ragazzi col mio comportamento. Sta andando bene e dobbiamo chiudere al meglio questa stagione".

