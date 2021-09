Le 100 partite di Faraoni con l’Hellas: tutti i gol

Sono 13 le reti realizzate dall'esterno del Verona, in gialloblù dal 2019

Davide Faraoni, arrivato all'Hellas a gennaio del 2019, ingaggiato dal Crotone, ha realizzato 13 gol in gialloblù, totalizzando anche 14 assist. Proprio con il Genoa ha aggiunto l'ultimo della lista, servendo a Giovanni Simeone la palla che l'attaccante ha deviato di testa in rete per l'1-0.