Le pagelle di Verona-Sassuolo: Montipò salva, Gaich gol epico

Doig sbaglia tutto. Verdi non si vede. Terracciano non molla, Magnani ferma Laurienté

Preso il gol di Harroui, su cui nulla può, para tutto il resto. Se il Verona non crolla è grazie ai suoi interventi. E sull’1-1 la sua riposta su Alvarez è determinante.

Dopo tre partite fuori, torna in campo. Appare incerto, Pinamonti lo supera spesso.

Si muove dietro per 45’ e lo fa in maniera diligente, ma non basta. Quando torna a centrocampo il suo apporto migliora.