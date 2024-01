Le sbruffonate di Dimarco e Acerbi con Henry: manco avessero vinto la Champions

La giornata a San Siro si è contraddistinta non solo per l'enorme ingiustizia ai danni del Verona perpetrata da Luigi Nasca al Var che si immagina, nel momento di visionare la gomitata di Bastoni, colto da una sincope (perdita di conoscenza temporanea) in seguito all'eccessiva dose di "panetùn" milanese ingurgitata. Gli consigliamo il Pandoro, più digeribile.