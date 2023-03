Le ultime notizie e aggiornamenti sul mondo del calcio: le novità da non perdere

Le news più recenti dall'universo del pallone

Il mondo del calcio non dorme mai: ogni minuto di ogni ora, infatti, può proporre delle novità molto importanti. In questo articolo, quindi, passeremo in rassegna alcune delle news più recenti in merito all'universo del pallone, in Italia e non solo.

Tale padre, tale figlio: Maldini a segno contro l'Inter — C'è la firma di Daniel Maldini sulla sconfitta per 2-1 dell'Inter sul campo dello Spezia: un risultato di certo non pronosticato dalle quote sulle scommesse calcio. Il giovane ha infatti segnato il gol del momentaneo 1-0, raggiungendo così il padre. Anche Paolo Maldini, infatti, in carriera aveva già segnato una rete ai nerazzurri, ma con la maglia del Milan, ovviamente. La speranza di tutti i tifosi rossoneri è la seguente: vedere presto il ritorno di Daniel in maglia rossonera, e che possa battere il record del padre il prima possibile.

Mancini chiama in Nazionale il giovane Matteo Rategui — Mancini lo ha detto senza mezzi termini: la nazionale italiana è spuntata, senza alternative ai titolari, con i club tricolori che non fanno giocare i giovani. E allora è logico andare a pescare all'estero, e nella fattispecie in Argentina, dove gioca il Tigre. L'obiettivo? Matteo Rategui, giovane bomber con il doppio passaporto, e seguito anche da club come il Milan.

Mike Maignan è tornato, e lo ha fatto nel migliore dei modi — Mike Maignan è tornato dopo mesi di infortunio proprio nel match di ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. E ha fatto la differenza, facendo capire a tutti perché è degno di essere inserito nella lista i migliori portieri in Europa. Il portierone del Milan ha infatti aiutato la retroguardia gestendo alla grande il pallone con i piedi, e compiendo il solito miracolo grazie alla sua reattività da felino, permettendo al Milan di mantenere inviolata la porta e di qualificarsi ai quarti di finale.

Bollettino Paris Saint Germain: stagione finita per Neymar — Continuano le cattive notizie per il PSG. Dopo l'ennesima eliminazione in Champions League, infatti, il club francese ha dovuto mettere a registro il grave infortunio subito dalla stellina Neymar. Il brasiliano, infatti, ha rimediato una lesione alla caviglia che ha richiesto un'operazione. I tempi di recupero sono stati stimati intorno ai 4 mesi, il che vuol dire che Neymar finirà qui la sua stagione. Quando si dice: piove sul bagnato.

Juve, buone notizie dall'infermeria: per Chiesa nulla di grave — In tanti hanno tremato, alla notizia dello stop di Federico Chiesa. Il grande talento bianconero, sfortunatissimo con gli infortuni, ha infatti lamentato un problema al ginocchio destro nei giorni scorsi, facendo temere una ricaduta. Invece gli esami diagnostici non hanno rilevato nessun problema particolare, il che fa felici tutti i tifosi di calcio e della nazionale, non solo juventini. Escluse lesioni muscolari anche per Di Maria, mentre Alex Sandro sarà costretto a fermarsi.

Giusto chiudere questo articolo sottolineando il coraggioso gesto dell'ex Samp Jankto, protagonista del recente coming out. La speranza è che altri possano seguire il suo esempio nel mondo del calcio.