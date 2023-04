Leader Tameze, è lui il migliore dell’Hellas col Napoli

Il centrocampista gialloblù - che contro il Napoli ha collezionato la sua presenza numero 100 in Serie A con la maglia del Verona - si è aggiudicato il premio di migliore in campo per la prima volta in questa stagione, dopo un secondo e cinque terzi posti conquistati. Il classe '94 ha chiuso il match con quattro duelli vinti, nove palloni recuperati e due cross effettuati, salendo a quota 2564 minuti giocati in campionato e confermandosi così come il giocatore di movimento più utilizzato dell'intera rosa gialloblù.